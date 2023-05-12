Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını final tarihi araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle sosyal medyaya damga vuruyor. Yalı Çapkını dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusu oldu. Dizinin final tarihi araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi ünlü isimler yer almaktadır.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin 35. ve 38. bölümleri arasında sezon finali yapması beklenmektedir.