Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Son zamanlarda yasak aşk sahneleriyle gündeme gelen dizideki bazı sahneler rahatsızlık yarattı. Pek, Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor?

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'ndaki sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Yayınladığı ilk bölümden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusuyla gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndaki bazı sahneler hem izleyici hem de kitabından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti. Budayıcıoğlu'nun dizinin final yapılması için kanal ile görüştüğü ileri sürüldü. Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor? İşte, detaylar…

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de söylentiler arasında.

Öte yandan dizinin cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Ferit'in yasak aşk yaşadığı Pelin'i eşi ve ailesiyle yaşadığı eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı. Dizide birkaç kadınla birliktelik yaşaması Ferit'i oynayan Mert Ramazan Demir'i de rahatsız ettiği hatta bu durumun senaristler arasında gerginliğe neden olduğu da konuşulanlar arasında.