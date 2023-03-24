Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında Seyran ve Ferit'in evliliği merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin sevenleri tarafından Seyran ve Ferit ayrıldı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşanıyor mu? Yalı Çapkını Ferit Seyran ayrılacak mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Her hafta ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü sonrasında Seyran ve Ferit'in evliliği merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanıyor mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşanıyor mu? Yalı Çapkını Ferit Seyran ayrılacak mı?Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.