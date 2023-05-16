Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sonrasında Seyran ve Ferit boşandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Seyran ne dedi sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşandı mı? Yalı Çapkını boşanma sahnesi İZLE! Yalı Çapkını Seyran ne dedi? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin baş karakterleri arasında yer alan Seyran ve Ferit boşandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını boşanma sahnesi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşandı mı? Yalı Çapkını boşanma sahnesi İZLE! Yalı Çapkını Seyran ne dedi? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SEYRAN VE FERİT BOŞANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta son sahne mahkeme salonunda sona erdi. Dizinin takipçileri tarafından Seyran ve Ferit boşandı mı sorusu araştırılıyor. Yeni bölümde Seyran'ın mahkeme evet cevabını vermesi üzerine Seyran ve Ferit resmi olarak boşanmıştır.