Star Tv'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü sonrasında Seyran ve Ferit merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin sevenleri tarafından Seyran ve Ferit ayrıldı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşandı mı? Ferit ve Seyran ayrılıyor mu? Yalı Çapkını son bölüm ne oldu? İşte detaylar...

Her hafta ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü sonrasında Seyran ve Ferit merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanıyor mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşandı mı? Ferit ve Seyran ayrılıyor mu? Yalı Çapkını son bölüm ne oldu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.