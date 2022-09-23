Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Afra Saraçoğlu dizileri ve filmleri neler?

Afra Saraçoğlu adını ilk dizisi olan Fazilet Hanım ve Kızları'nda canlandırdığı Ece Çamkıran karakteriyle duyurdu. Yalı Çapkını Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Afra Saraçoğlu dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR, AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayan Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.

Eğitimine devam ederken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Saraçoğlu, bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı.

Kötü Çocuk adlı sinema filminde başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşan güzel oyuncu, adını ilk dizisi olan Fazilet Hanım ve Kızları'nda canlandırdığı Ece Çamkıran karakteriyle duyurdu.

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.