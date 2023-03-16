Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı sonrasında Seyran karakteri merak konusu oldu. Seyran hamile mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını son bölüm ne oldu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.