Yalı Çapkını yeni bölümü sonrasında Serter karakteri araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını Serter aslında kim? Yalı Çapkını Serter gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kitliyor. Dizinin son bölümü sonrasında Serter karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in arkadaşı Serter aslında kim? Yalı Çapkını Serter gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SERTER KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden Serter merak konusu oldu. Pelin'in kuzeni, Ferit'i unutması için arkadaşı Serter ile tanıştırması sonucunda diziye dahil olmuştur.