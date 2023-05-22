Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Arama motorlarında ise Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı? soruları araştırılıyor.

Her bölümü reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Şerif Sezer'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Sezer'in sosyal medyada Yalı Çapkını'nın resmi hesabını takipten çıkarması da iddiaları güçlendirdi. İzleyiciler ise arama motorlarında Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı? sorularını araştırdı.

YALI ÇAPKINI ŞERİF SEZER AYRILIYOR MU?

Dizide Hattuç Hala rolünü oynayan Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddia edildi. 76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.