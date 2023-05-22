Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı?

Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı?

Gündem Haberleri

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Arama motorlarında ise Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı? soruları araştırılıyor.

Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardıYalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladıYalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

Her bölümü reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Şerif Sezer'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Sezer'in sosyal medyada Yalı Çapkını'nın resmi hesabını takipten çıkarması da iddiaları güçlendirdi. İzleyiciler ise arama motorlarında Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı? sorularını araştırdı.

YALI ÇAPKINI ŞERİF SEZER AYRILIYOR MU?

Dizide Hattuç Hala rolünü oynayan Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddia edildi. 76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Yalı Çapkını Şerif Sezer ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrılacak mı?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Yalı Çapkını Şerif Sezer Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title