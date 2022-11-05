Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Şefika geliyor. Peki, Yalı Çapkını Şefika kimdir? Yalı Çapkını Şefika gerçekte kim, ismi nedir? Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Şefika karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Şefika kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Şefika gerçekte kimdir, ismi nedir? Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ŞEFİKA KİMDİR?

Yalının aşçısıdır. Kocası genç yaşta ölmüş bir daha evlenmemiştir. Çocuğu yoktur. Hayatı yalıdan ibarettir. Bu yüzden yalıdakilerin pek çok sırrını bilir ama saklar. Sevecen, neşeli, herkesin sevdiği bir kadındır.

YALI ÇAPKINI ŞEFİKA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Şefika karakterini "Hülya Duyar" canlandırmaktadır.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar (d. 26 Haziran 1970, Sivas) Türk asıllı Alman sinema oyuncusu.

26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır. 2021 yılında beyninde, beyin tümörü keşfedildi.