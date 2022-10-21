STAR TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından Pelin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin kim? Yalı Çapkını Pelin gerçek adı ne? Pelin karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar…

Yalı Çapkını Pelin kim? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığıyer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin Pelin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin kim? Yalı Çapkını Pelin gerçek adı ne? Pelin karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI PELİN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteri merak konusu oldu. Pelin, Ferit'in sevgilisidir.

YALI ÇAPKINI PELİN GERÇEK ADI NE?

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırmaktadır.