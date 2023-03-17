Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekrana kilitliyor. Diziye yeni dahil olan Pelin'in annesi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in annesi kimdir, Zerrin kim? Toprak Sağlam kimdir? Yalı Çapkını Pelo'nun annesini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Pelin'in annesi izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Pelin'in annesi rolünü canlandıran ünlü isim merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in annesi kimdir, Zerrin kim? Toprak Sağlam kimdir? Yalı Çapkını Pelo'nun annesini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

YALI ÇAPKINI PELİN'İN ANNESİ KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde Pelin'in annesi rolünü Toprak Sağlam canlandırmaktadır. Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.