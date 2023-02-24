Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yalı Çapkını dizisinde yer alan Pelin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in annesi kim? Yalı Çapkını Pelin annesi gerçekte kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Raytinglerde ilk sıralarda yer alan Yalı Çapkını dizisinin karakterleri araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinde yer alan Pelin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in annesi kim? Yalı Çapkını Pelin annesi gerçekte kim?Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI PELİN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteri merak konusu oldu. Pelin, Ferit'in sevgilisidir. Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırmaktadır.