Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Dizinin sevenleri tarafından Pelin hamile mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin hamile mi? Yalı Çapkını Pelin kimdir? Pelin gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından "Pelin hamile mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin hamile mi? Yalı Çapkını Pelin kimdir? Pelin gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI PELİN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteri merak konusu oldu. Pelin, Ferit'in sevgilisidir. Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırmaktadır.