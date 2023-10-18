Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Buçe Buse Kahraman'ın dizideki akıbeti araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziye geri mi dönüyor? Pelin hamile mi? Buçe Buse Kahraman diziye geri döndü mü? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine veda eden Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın diziye geri döndüğü yönünde haberler gündeme geldi. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterilmişti. Yeni sezonda Pelin karakteri diziye dönecek mi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziye geri mi dönüyor? Pelin hamile mi? Buçe Buse Kahraman diziye geri döndü mü? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine veda eden Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman ve annesine hayat veren Toprak Sağlam kadroya geri dönüyor. Dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterilen anne ve kızın, yalıya dönmesi ortalığı karıştıracak.

YALI ÇAPKINI PELİN HAMİLE Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor. Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor.