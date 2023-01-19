Star TV'nin sevilen dizisileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nında Pelin diziden çıkacak mı merak ediliyor. İzleyiciler, Yalı Çapkını Pelin diziden mi çıkacak? Yalı Çapkını Pelin (Buçe Buse Kahraman) diziden ayrılıyor mu? Buçe Buse Kahraman kimdir? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...

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Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Pelin diziden mi çıkacak? Yalı Çapkını Pelin (Buçe Buse Kahraman) diziden ayrılıyor mu? Buçe Buse Kahraman kimdir?

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE PELİN DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Yalı Çapkını izleyicileri Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Buçe Buse Kahraman'ın diziden çıkacağı yönde iddialar vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinde Pelin uzun bir süre daha dizide yer alacak.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyuncu ilk olarak Show TV'de yayınlanan Çarpışma adlı dizide rol aldı (Kadir'in kız kardeşi rolünde). Daha sonra bir sinema filminde rol alan oyuncu, 2017 yılında çekilen ve Yağız Alp Akaydın yönetmenliğindeki 'Kötü Çocuk' filminde, Neşe karakterini canlandırdı. Buçe Buse Kahraman şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandırıyor.