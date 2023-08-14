Popüler dizi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ayrılık iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, konuyla ilgili detaylar araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı? Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını neden ayrıldı? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gözde Kansu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını sezon finali bölümüyle sosyal medyaya damga vurmuştu. En çok izlenen yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını dizisinden Pelin ayrıldı mı merak konusu oldu. Buçe Buse Kahraman'ın dizideki akıbeti araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı? Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nında yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Pelin'i oynayan Buçe Buse Kahraman, ekibe veda etti.

BUÇE BUSE KAHRAMAN YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon hazırlıkları süren Yalı Çapkını dizisinde rolüyle geçen sezona damga vuran Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı. Apar topar kadrodan ayrılan oyuncu, henüz bir açıklama yapmadı. Özellikle Taylan Biraderler'in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan'la başrol oynadığı "Gri" dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi. Ardından, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. Kahraman'ın, İlk projesi 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir. Yasak Elma dizisinin 3. sezonunda kadrosuna dahil oldu. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizsinde oynuyor.