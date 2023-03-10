Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında Pelin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı? Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Pelin neden yok? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin Pelin karakteri merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri tarafından Pelin karakteri neden yok? sorusu araştırılmakta. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı? Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Pelin neden yok? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

YALI ÇAPKINI PELİN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteri merak konusu oldu. Pelin, Ferit'in sevgilisidir. Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırmaktadır.