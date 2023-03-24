Yalı Çapkını Pelin annesi kim, Zerrin kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Pelo'nun annesini kim canlandırıyor?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Pelin'in annesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin annesi kim, Zerrin kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Pelin'in annesini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Toprak Sağlam kimdir? Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine Pelin'in annesi rolünde dahil olan oyuncu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Pelin'in annesi Zerrin araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin annesi kim, Zerrin kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Pelin'in annesini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.

YALI ÇAPKINI PELİN ANNESİ KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde Pelin'in annesi rolünü Toprak Sağlam canlandırmaktadır. Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.