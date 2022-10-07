Yalı Çapkını dizi konusu ve oyuncuları gündemde. Hikayesi ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi severler "Yalı Çapkını oyuncuları kimler, konusu ne?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yalı Çapkını oyuncuları kimler? Star TV yeni dizisi Yalı Çapkını konusu nedir?

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını oyuncuları kimler? Star TV yeni dizisi Yalı Çapkını konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.