Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Orhan kimdir? Yalı Çapkını Orhan Korhan'ı kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ORHAN KİMDİR?

Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağanın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.

ORHAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterini "Emre Altuğ" canlandırmaktadır.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Niyazi Emre Altuğ (d. 14 Nisan 1970; Levent, Beşiktaş, İstanbul), Türk şarkıcı, oyuncu, şarkı sözü yazarı ve müzik prodüktörü.

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.