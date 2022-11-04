Yalı Çapkını Orhan kimdir? Yalı Çapkını Orhan Korhan'ı kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Orhan geliyor. Peki, Yalı Çapkını Orhan kimdir? Yalı Çapkını Orhan Korhan gerçekte kim, ismi nedir? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Orhan Korhan karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Orhan kimdir? Yalı Çapkını Orhan Korhan'ı kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?
Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağanın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.
Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterini "Emre Altuğ" canlandırmaktadır.
Niyazi Emre Altuğ (d. 14 Nisan 1970; Levent, Beşiktaş, İstanbul), Türk şarkıcı, oyuncu, şarkı sözü yazarı ve müzik prodüktörü.
14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.