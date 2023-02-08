Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizilerin deprem yardım programı ne zaman 2023? Star TV deprem bağış özel canlı yayın hangi gün?

Dizilerin özel bağış programı hangi gün merak ediliyor. Ülkemizde geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında birçok TV kanalı dizi yayınlamadı. Dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bu hafta birçok kanalda deprem bağış kampanyası programları çekilecek. Peki, Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizileri deprem yardım programı ne zaman 2023? Star TV deprem bağış özel canlı yayın hangi gün? Ayrıntılar sizlerle...

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yardım da dizi sektöründen geldi. Bazı diziler özel yardım programı düzenleyecek. Peki, Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizileri deprem yardım programı ne zaman 2023? Star TV deprem bağış özel canlı yayın hangi gün? İşte detaylar...

DİZİLERİN BAĞIŞ PROGRAMLARI NE ZAMAN 2023?

Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bu hafta diziler ekrana gelmeyecek. Bu hafta deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor. Ek olarak bazı diziler ilerleyen günlerde deprem yardım kampanyası özel programı yapacak.

Star TV'nin tüm dizileri bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. Deprem nedeniyle diziler bu hafta yayınlanmayacak. Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak. Programın yakın zamanda yapılması bekleniyor. Bundan dolayı Yalı Çapkını bu hafta Cuma günü yayınlanmayacak. Dizinin haftaya veya diğer hafta yayınlanması bekleniyor. Ayrıca STAR TV bu hafta tüm dizilerini yayınlamayacak. Cumartesiye kadar NTV ile ortak yayın yapacaklar.

DİZİLERİN BAĞIŞ ÖZEL PROGRAMI HANGİ GÜN, BELLİ OLDU MU?

Bağış özel programlarının en yakın tarihte yapılması bekleniyor. Henüz tarihi netleşmedi.