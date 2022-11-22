Star TV'nin en sevilen dizisi Yalı Çapkını ödüller almaya devam ediyor. Dizi 8.Altın 61 Ödüllerinde 2 ödül birden kazandı. Peki, Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı? Yalı Çapkını ne ödülü aldı?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI ÖDÜL KAZANDI MI, NE ÖDÜLÜ?

Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşıma göre Yalı Çapkını dizisi, 8.Altın 61 Ödüllerinde "Yılın en iyi dizisi" ve "Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu" ödülünü aldı.

8.Altın 61 Ödüllerinde;

Yılın en iyi dizisi : Yalı Çapkını

Yalı Çapkını Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu : Mert Ramazan Demir

Twitter paylaşımı şöyle:

"8.Altın 61 Ödüllerinde

Yılın en iyi dizisi #YalıÇapkını

Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu

@mertramazandem

Oy veren herkese teşekkürler!"

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.