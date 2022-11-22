Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı?
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Star TV'nin en sevilen dizisi Yalı Çapkını ödüller almaya devam ediyor. Dizi 8.Altın 61 Ödüllerinde 2 ödül birden kazandı. Peki, Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı? Yalı Çapkını ne ödülü aldı?
Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşıma göre Yalı Çapkını dizisi, 8.Altın 61 Ödüllerinde "Yılın en iyi dizisi" ve "Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu" ödülünü aldı.
8.Altın 61 Ödüllerinde;
- Yılın en iyi dizisi : Yalı Çapkını
- Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu : Mert Ramazan Demir
Twitter paylaşımı şöyle:
"8.Altın 61 Ödüllerinde
Yılın en iyi dizisi #YalıÇapkını
Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu
@mertramazandem
Oy veren herkese teşekkürler!"
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.