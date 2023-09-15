Her Cuma akşamı izleyiciyi Star ekranlarına kilitleyen ve hem TV hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran Yalı Çapkını'nın 2. Sezonunda Nükhet karakteri ilgi odağı oldu. Peki, Binnur Kaya Yalı Çapkını hangi rolde? Yalı Çapkını Nükhet kimdir, gerçekte kim?

Dizide yerini alan isimler arasında canlandırdığı çok sayıda özel karakterle seyircinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Binnur Kaya da vardı. Peki, Yalı Çapkını Nükhet kimdir, gerçekte kim? Binnur Kaya Yalı Çapkını hangi rolde?

YALI ÇAPKINI NÜKHET KİMDİR, GERÇEKTE KİM?

Yalı Çapkını'nda yerini alan isimler arasında canlandırdığı çok sayıda özel karakterle seyircinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Binnur Kaya da vardı.

Binnur Kaya, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'i canlandıracak.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturuyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.