Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?

İlk yayınlandığı günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümünün ardından birçok kişi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Sorusunu merak ederek araştırmaya başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ile seyircinin dikkatini çeken Yalı Çapkını hakkında merak edilenler var. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?