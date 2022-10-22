Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?
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İlk yayınlandığı günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümünün ardından birçok kişi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Sorusunu merak ederek araştırmaya başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ile seyircinin dikkatini çeken Yalı Çapkını hakkında merak edilenler var. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor? sorusunu izleyiciler tarafından merak edilmekte. Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında merak edilenler var. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?
YALI ÇAPKINI NEREDEN ÇEKİLİYOR?
Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir. İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.