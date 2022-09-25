Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü ile birlikte ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümünün arından birçok kişi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Sorusunu merak ederek araştırmaya başladı. Merak edenler için bu haberimizde sizler için Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?

İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinini sahneleri nedeniyle birçok izleyici Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sorusunu merak etmeye başladı. Bu haberimizde Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sorularını merak eden izleyiciler için bu soruları yanıtladık. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?

YALI ÇAPKINI NEREDEN ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir. İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.