Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı?

Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...