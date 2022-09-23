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Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı?

Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

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Ekranların yeni dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı Çapkını hangi şehirde çekildi? merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi nerede çekildi?

Yalı Çapkını ilk bölümüyle 23 Eylül Cuma bu akşam ekranlara gelecek. Dizi Star TV'de yayınlanacak.

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir. İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır.

Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

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