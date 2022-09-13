Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

Ekranların yeni dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı Çapkını hangi şehirde çekildi? merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi nerede çekildi?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını yakında Star TV'de başlayacak. Henüz ilk bölümü ne zaman yayınlanacak tarihi belli olmadı.

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin İstanbul ve ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.