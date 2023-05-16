Yalı Çapkını neden Salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını Cuma günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Yalı Çapkını dizisinin neden bu akşam yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını neden Salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını Cuma günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...