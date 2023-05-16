Yalı Çapkını neden Salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını Cuma günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
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Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Yalı Çapkını dizisinin neden bu akşam yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını neden Salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını Cuma günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmedi. Star Tv'nin sevilen dizisi 32.bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, Yalı Çapkını neden Salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını Cuma günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
YALI ÇAPKINI NEDEN SALI GÜNÜ YAYINLANIYOR?
Yalı Çapkını dizisinin 32.bölümü geçtiğimiz hafta Cuma günü ekranlara gelmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamamıştı. Yalı Çapkını dizisinin geçen hafta yayınlanamayan bölümü 16 Mayıs Salı günü ekranlara gelecektir.
YALI ÇAPKINI CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK MI?
Yalı Çapkını dizisinin 33.bölümü 19 Mayıs günü Star Tv ekranlarında yayınlanacaktır.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023