Yalı Çapkını neden ara veriyor? Yalı Çapkını 2 hafta yok mu, ara mı veriyor? Yalı Çapkını bu hafta neden yok?
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Yalı Çapkını dizisinin 2 hafta ara vereceği ve bu hafta ile önümüzdeki hafta ekranlara gelemeyeceği iddia ediliyordu. Peki, Yalı Çapkını neden ara veriyor? Yalı Çapkını 2 hafta yok mu, ara mı verdi ? Yalı Çapkını bu hafta neden yok? İşte, Bu hafta Yalı Çapkını neden yok, neden ara verdi? Yalı Çapkını 2 hafta ara mı verdi? Yalı Çapkını yayınlanmayacak mı? Detaylar....
Yalı Çapkını ara mı verdi? Yalı Çapkını dizisinin 2 hafta ara vereceği ve bu hafta ile önümüzdeki hafta ekranlara gelemeyeceği iddia ediliyordu. Peki, Yalı Çapkını neden ara veriyor? Yalı Çapkını 2 hafta yok mu, ara mı verdi ? Yalı Çapkını bu hafta neden yok? İşte, Bu hafta Yalı Çapkını neden yok, neden ara verdi? Yalı Çapkını 2 hafta ara mı verdi? Yalı Çapkını yayınlanmayacak mı? Detaylar haberimizde...
Yalı Çapkını dizisinin bu hafta ile gelecek hafta tatile girdiği ve yayınlanmayacağı iddia edilmişti. Sömestr tatiline girdiği iddia edilen Yalı Çapkını dizisinin 2 haftalık araya gireceği söylentiler arasında. Konu hakkında Yalı Çapkın resmi iletişim kanallarından bir açıklama yapılmadı. Yalı Çapkını dizisi eğer 2 haftalık araya girerse Yalı Çapkını'nın 16. bölümü 20 Ocak'ta ekranlara gelecek.
Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan bir televizyon dizisidir.
- Afra Saraçoğlu
- Mert Ramazan Demir
- Çetin Tekindor
- Şerif Sezer
- Gülçin Şantırcıoğlu
- Emre Altuğ
- Gözde Kansu
- Ersin Arıcı
- Beril Pozam
- Doğukan Polat
- İrem Altuğ
- Öznur Serçeler
- Hülya Duyar
- Diren Polatoğulları
- Sezin Bozacı
- Yiğit Tuncay
- Buçe Buse Kahraman
- Cansu Fırıncı
- Selen Özbayrak
- Umut Gezer