Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Necip geliyor. Peki, Yalı Çapkını Necip kimdir? Yalı Çapkını Necip gerçekte kim, ismi nedir? Menderes Samancılar kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Necip karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Necip kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Necip gerçekte kim, ismi nedir? Menderes Samancılar kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI NECİP KİMDİR?

Yalı Çapkını'nda Necip Usta, Halis Ağa'nın arkadaşıdır. Halis Ağa, Ferit'i çalışması için Necip Usta'nın yanına vermiştir.

NECİP KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Necip karakterini "Menderes Samancılar" canlandırmaktadır.

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

Menderes Samancılar (d. 1 Mayıs 1954, Adana) Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da doğan Samancılar, Kürt kökenlidir. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.

Menderes Samancılar, 1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Adana milletvekili adayı oldu.

15 yaşından beri şiir yazan Samancılar, Eylül 2003'te Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece (9756530464); 2016 yılında Yanmış Orman Kokusu (9786059670074) adlı şiir kitaplarını yayımladı. Samancılar, sinema için gelecek dönemlerde çok iyi bir senaryo yazmak istiyor.