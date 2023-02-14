Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman?
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından kanallarda deprem özel programları yayınlanmaktadır. Peki, Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından kanalların yayın akışında diziler yer almamaktadır. Peki, Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını dizisinin 21.bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin bu haftaki yayın akışında deprem özel programları yer almaktadır.