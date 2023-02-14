Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından kanallarda deprem özel programları yayınlanmaktadır. Peki, Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? İşte detaylar...