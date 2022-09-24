Ekranların yeni başlayan dizisi Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleri hangi gün? Cuma günü mü, başka gün mü? araştırması yapıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi hangi gün yayınlanmaktadır? İşte detaylar...

Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını dizisi Star TV'de ekranlara geliyor. Dizinin hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar sizlerle...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer