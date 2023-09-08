Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni bölüm, yeni sezon ne zaman?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Sorusu, Yalı Çapkını dizisi izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni bölüm, yeni sezon ne zaman?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yalı Çapkını'nın 2. sezon tanıtımında açıklanmadı. Ekranların sevilen dizisi 37. bölümüyle yakında her cuma izleyicisiyle bulaşacak.

YALI ÇAPKINI ESME DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Esme karakteri diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadinin Kızı dizisinden ilk fragman yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin tanıtımında Yalı Çapkını dizisindeki Esme rolüyle Sezin Bozacı yer almaktadır. Yeşil Vadinin Kızı dizisinin çekimlerinin geçmiş yıllarda yapılması sebebiyle Sezin Bozacı Yalı çapkını dizisinden ayrılmamıştır.