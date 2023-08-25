Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon tarihi araştırılmaktadır. Yalı Çapkını 2.sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Star Tv'nin sevilen dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonuyla ilgili net bir bilgi açıklanmadı. D Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI ESME DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Esme karakteri diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadinin Kızı dizisinden ilk fragman yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin tanıtımında Yalı Çapkını dizisindeki Esme rolüyle Sezin Bozacı yer almaktadır. Yeşil Vadinin Kızı dizisinin çekimlerinin geçmiş yıllarda yapılması sebebiyle Sezin Bozacı Yalı çapkını dizisinden ayrılmamıştır.