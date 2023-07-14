Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? 2. SEZON | Yalı Çapkını ne zaman başlayacak, ne olacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman?

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon tarihi araştırılmaktadır. Yalı Çapkını 2.sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Star Tv'nin sevilen dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.