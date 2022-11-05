Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Latif kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Latif gerçekte kimdir, ismi nedir? Yiğit Tuncay kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI LATİF KİMDİR?

Halis Ağa'nın hizmetini görür ve yalıdaki diğer çalışanlardan sorumludur. Yalıda aynı tip giyinse de giyim kuşamına düşkün, zarif ve titiz bir adamdır. Dışarıya çıkacağında, diğer hizmetliler şıklığına gıpta ile bakarlar. Tatlısert bir adamdır. Otoritesini bağırarak değil, bakışlarıyla kurar. Halis Ağa'ya yürekten bağlıdır ama onun hastalanmaması veya mutsuz olmaması için çok önemli sırları Halis Ağa'dan gizlediği de olmuştur.

YALI ÇAPKINI LATİF KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Latif karakterini "Yiğit Tuncay" canlandırmaktadır.

YİĞİT TUNCAY KİMDİR?

Yiğit Tuncay (d. 1969) Türk tiyatro yönetmeni, oyuncu, yazar.

1978 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları Bölümü'nde tiyatro yaşamına başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra özel tiyatroya geçiş yaptı. Lale Oraloğlu Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu gibi topluluklarla çalıştı. Ayrıca Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk üzerine yürütülen atölye çalışmalarının içinde yer aldı. 1985 yılında Hadi Çaman – Yeditepe Oyuncuları'na katıldı.

Yeditepe Oyuncuları'nda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı Refik Erduran'ın kurduğu İstanbul Sanat Tiyatrosu'nda da oyun çalışmaları yapmıştır.

1989 yılında Dostlar Tiyatrosu salonunda kurduğu "Genç-Seyirci Tiyatrosu" adlı toplulukta Mayakovski'nin şiir ve yaşam kesitlerinden kendi sahneye uyarladığı "Pantolonlu Bulut" adlı oyunu 7 yıl yurt içinde ve yurt dışında sahnelemiştir.

Yurt dışına yaptığı bu turneler oradaki tiyatroları inceleme imkânını sağladığı için bir süre Doğu Berlin'deki Berliner Ensemble geleneği üzerine bazı araştırmalarda bulunmak için orada kalmıştır. 1998 yılında, daha önce kurduğu "Genç-Seyirci Tiyatrosu" adlı topluluğun adını değiştirip "Halk Sahnesi Oyuncuları" olarak hem tiyatro çalışmalarını devam ettirmiş, hem de bu oluşumu bir tiyatro atölyesine çevirerek tiyatro eğitimi üzerine de eğilmiştir. Bu topluluk hala daha varlığını sürdürmekte olup tiyatro sanatının tüm özellikleri üzerine araştırmalar yapılmasına ve bu araştırmaları deneysel nitelikteki üretimlere dönüştürmek için ciddi bir laboratuvar olma işlevini devam etmektedir. Bu kurumun genel sanat yönetmenliği görevleri arasındadır. Halk Sahnesi Oyuncuları'ndaki çalışmalarına devam ederken, Dostlar Tiyatrosu'nun oynadığı "Sivas '93" adlı belgesel oyunda da görev almıştır.

Yazarlık ve özellikle de edebiyat ile olan yakınlığı yine bu yıllara yayılan yayınlanmış birçok çalışmayla kendini göstermiştir. Bu çalışmalar şiir, şarkı sözü, dergilerde yayınlanan birçok makale ve yine sanat üzerine inceleme-araştırmalardır. Yazdığı şiirlerden bazıları 1990 yılında Milliyet Yayınları'nın "Genç Şairler Antolojisi"nde yayınlanmıştır. Oyun yazarlığındaki üretimi ise, 1990 yılında yazdığı "Bu Dünyalar Bizim Çocuklar" adlı çocuk müzikali ile oyun yazarlığı dalında ödüle layık görülmüş ve Türkiye'nin birçok ilinde defalarca sahnelenmiştir. Yaklaşık 6 yıl kadar ünlü tiyatro yönetmeni Oben Güney'in öğrencisi olmuş ve yönetmen yardımcılığını yapmıştır.