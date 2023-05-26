Yalı Çapkını kolsuz usta kimdir? Yalı Çapkını yeni oyuncu kimdir? Menderes Samancılar kim?

Star Tv de yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde kolsuz karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını kolsuz usta kimdir? Menderes Samancılar kim? Yalı Çapkını yeni oyuncu kimdir? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KOLSUZ USTA KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde Kolsuz Necip Usta karakterini Menderes Samancılar canlandırmaktadır. Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da doğan Samancılar, Kürt kökenlidir. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaşmıştır.