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Yalı Çapkını kitap özeti var mı? Yalı Çapkını kitaptan uyarlama mı?

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Yalı Çapkını kitap özeti var mı? Yalı Çapkını kitaptan uyarlama mı?

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, gönülleri fethetmeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi hakkında Yalı Çapkını kitap özeti var mı? Yalı Çapkını kitaptan uyarlama mı araştırıldı.

Yalı Çapkını dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını Yalı Çapkını kitap özeti var mı? Yalı Çapkını kitaptan uyarlama mı konuları da merak edildi.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır

YALI ÇAPKINI KİTAP ÖZETİ VAR MI?

Dizinin hangi kitaptan uyarlama olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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