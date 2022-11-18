Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? Yalı Çapkını Kazım Ağa ne oldu?

Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölümünü araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? Yalı Çapkını Kazım ne oldu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi son bölümünde yaşananlar dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? Yalı Çapkını Kazım ne oldu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını Kazım Ağa'nın sağlık durumu merak konusu oldu. Kazım Ağa'nın akıbeti yeni bölümde belli olacak.