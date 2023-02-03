Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümüne saatler kala Kazım karakteri araştırılıyor. Yalı Çapkını son bölüm sonrasında Kazım öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi? Yalı Çapkını Kazım diziden çıkıyor mu? İşte detaylar...

Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın karakterlerinden Kazım Ağa merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 19.bölüm sonrasında Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi? Yalı Çapkını Kazım diziden çıkıyor mu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölümü yayınlandı. Fragmanda Kazım Ağa'nın Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Dizinin sevenleri tarafından Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 20. bölüm yayınlandıktan sonra Kazım Ağa'nın durumu belli olacaktır.