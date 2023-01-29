Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını Kazım kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Dizide yer almakta olan birçok farklı karakterin kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım kimdir? Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterini kim oynuyor? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi!

Yalı Çapkını Kazım kimdir? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Dizide kötü bir karakteri canlandıran oyuncu replikleri, şivesiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kazım Ağa, 2 kızına ve eşine kötü davranan bir karakterdir. Peki, Yalı Çapkını Kazım kimdir? Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterini kim oynuyor? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi!

YALI ÇAPKINI KAZIM KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kazım Ağa, 2 kızına ve eşine kötü davranan bir karakterdir. Acımasız bir karakter olan Kazım Ağa, replikleriyle sosyal medyayı sallamayı başardı. Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine usta oyuncu Diren Polatoğulları hayat veriyor.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Diyarbakırlıdır. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında başlayan usta oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim aldı.