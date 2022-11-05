Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Kazım geliyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım kimdir? Yalı Çapkını Kazım Şanlı gerçekte kim, ismi nedir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Kazım karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Kazım kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Kazım Şanlı gerçekte kimdir, ismi nedir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI KAZIM KİMDİR?

Seyran ve Suna'nın babası, Esme'nin kocasıdır. Antep'in sayılan sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem karısına hem de kızlarına psikolojik şiddet uygular. Kazım karısı Esme'ye ilk görüşte aşık olmuştur. Fakat evlendikten sonra karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamıştır. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuştur. Bu sebeple de kızlarının eğitimine bolca para harcamıştır. Kızlarını geleceğinin teminatı olarak görmektedir.

YALI ÇAPKINI KAZIM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakterini "Diren Polatoğulları" canlandırmaktadır.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları (d. 12 Şubat 1980, İstanbul), Türk oyuncudur.

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.