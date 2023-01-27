Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı sonrasında Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Kazım Ağa diziden ayrıldı mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

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Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 19.bölüm fragmanı sonrasında Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kazım Ağa'nın Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Dizinin sevenleri tarafından Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 19.bölüm yayınlandıktan sonra Kazım Ağa'nın durumu belli olacaktır.