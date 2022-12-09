Yalı Çapkını Kazım Ağa kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi!
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Yalı Çapkını dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kazım Ağa, 2 kızına ve eşine kötü davranan bir karakterdir. Bu karakterin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi nedir?
Dizide kötü bir karakteri canlandıran oyuncu replikleri, şivesiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Yalı Çapkını dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kazım Ağa, 2 kızına ve eşine kötü davranan bir karakterdir. Acımasız bir karakter olan Kazım Ağa, replikleriyle sosyal medyayı sallamayı başardı. Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine usta oyuncu Diren Polatoğulları hayat veriyor.
12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Diyarbakırlıdır. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında başlayan usta oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim aldı.
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