Yalı Çapkını Kazım Ağa kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi!

Yalı Çapkını dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kazım Ağa, 2 kızına ve eşine kötü davranan bir karakterdir. Bu karakterin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi nedir?