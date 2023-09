Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle damga vurmuştu. Yeni sezona iddialı başlayan diziye yeni oyuncular dahil oldu. Yalı Çapkını dizisinin yeni karakteri Kaya kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kaya karakterini kim canlandırıyor merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kaya kimdir? Taro Emir Tekin kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını yeni oyuncular kim? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KAYA KİMDİR?

TARO EMİR TEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tarık "Taro" Emir Tekin, sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London'ın PaPA derecesini bitirdi. Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı. İlk olarak 2020 yılında Rise of Empires: Ottoman isimli Netflix dizisinde yer alan Tekin, ardından yine internet dizisi olan ve BluTV yapımı olan Çıplak dizisinde Bulut karakterini canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat verdi ve bu rolle adından söz ettirdi. Son olarak ise, Bir Peri Masalı adlı dizide Onur Köksal karakteriyle başrolde yer aldı. Tekin, oyunculuğun yanında amatör olarak müzikle de ilgilenmektedir.