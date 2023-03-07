Yalı Çapkını dizisinin son yayınlanan bölümünde Seyran ve Ferit ilk kez birlikte oldu. İkili arasındaki ateşli yatak sahnesinin ekrana verilmeyen uzun hali ise dizinin YouTube kanalında yayınlandı. Sosyal medyanın gündemine oturan video kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Yalı Çapkını internete özel sahnesi İZLE YOUTUBE

YALI ÇAPKINI ÖZEL SAHNE YAYINLADI!

Yalı Çapkını 22. bölümünde Seyran, Ferit'in en başından beri karşı çıktığı Efe'yle olan projesinden çekildi. Seyran'ın kararıyla büyük bir mutluluk yaşayan Ferit ise romantik bir sürpriz hazırladı. Bir eve giden ikili, ilk kez birlikte oldu. Çiftin yatak sahnesi izleyicileri ekrana kitlerken birçok kullanıcı tarafından "Televizyon tarihinin en cesur sahnesi" olarak tanımlandı.

SAHNENİN UZUN HALİ YAYINLANDI

İkili arasındaki ateşli yatak sahnesinin yayınlanmayan kısmı ise dizinin YouTube kanalında paylaşıldı. Video kısa sürede 1,1 milyon görüntülenme alırken sosyal medyada da gündem oldu.