Yalı Çapkını İbrahim kimdir? İbrahim'i kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında İbrahim geliyor. Peki, Yalı Çapkını İbrahim kimdir? Yalı Çapkını İbrahim gerçekte kim, ismi nedir? Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını İbrahim karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını İfakat kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını İfakat gerçekte kim, ismi nedir? Gülçin Şantırcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını İbrahim kimdir? Yalı Çapkını İbrahim gerçekte kim, ismi nedir? Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI İBRAHİM KİMDİR?

Halis Ağa'nın şoförü. Sultan'ın eşi Dicle ve Fırat'ın babasıdır. Karısına aşkla bağlıdır. İyi niyetli, sevgi dolu hoş sohbet bir adamdır. Kalp kırmaktan çekinir. Halis Ağa'nın yalıya çekilmesinin ardından ufak tefek getir götür işlerine de bakmaya başlar. Zengin olma hayalleri kurar ve bunu gerçekleştirebilmek için risk almaktan çekinmez.

İBRAHİM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini "Cansu Fırıncı" canlandırmaktadır.

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2011 yılında yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Yaşar karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Balık burcudur.

Cansu Fırıncı şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini canlandırmaktadır.