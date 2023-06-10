Yalı Çapkını dizisinin sezon finali sonrasında Hattuç Hala ölecek mi soruları araştırılıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını gelecek sezon ne olacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Hattuç Hala öldü mü? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrıldı mı? Hattuç ölüyor mu, ne oldu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Hattuç ölecek mi sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Hattuç Hala öldü mü? Yalı Çapkını Şerif Sezer diziden ayrıldı mı? Hattuç ölüyor mu, ne oldu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI ŞERİF SEZER DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizide Hattuç Hala rolünü oynayan Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddia edildi. 76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.