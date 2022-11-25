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Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede?

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Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede?

Star TV'nin büyük merakla takip edilen dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede?

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Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Star TV'nin büyük merakla takip edilen dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede? İşte, Yalı Çapkını'nın çekildi yer!

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir. İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır.

Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını'nın çekildiği yalı nerede?

  • Seyran (Afra Saraçoğlu)
  • Ferit ( Mert Ramazan Demir)
  • Hattuç (Şerif Sezer)
  • İfakat ( Gülçin Santırcıoğlu)
  • Orhan (Emre Altuğ)
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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